彰化首座寵物公園啟用 孩童與毛孩都能「放電」

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（中央社記者蕭博陽彰化縣19日電）彰化縣首座、員林寵物公園今天熱鬧啟用，園區規劃飲水區、跑酷體健訓練設施等，讓毛小孩安全自由奔跑，一旁還有兒童公園，家長可帶孩童、寵物來「放電」一整天。

彰化縣首座寵物公園今天在員林市員南路正式啟用，縣長王惠美應邀出席表示，啟用寵物公園代表彰化縣往友善動物城市目標又邁進一大步，園區設有毛孩飲水區、跑酷體健訓練設施、清潔袋取用專區等友善動物設施，讓毛小孩在歡樂安全空間無拘無束自由奔跑。

王惠美致詞表示，基地原為槌球場，感謝員林巿公所斥資新台幣450萬元打造2座兒童公園及寵物公園，配合今天啟用活動，彰化縣動物防疫所寵物認養專車在場供民眾認養可愛小狗，還送價值3500元「嫁妝」及絕育券，可至中途之家進行免費絕育手術，歡迎民眾認養。

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王惠美說，彰化縣家犬約6萬4000多隻、家貓約4萬8000多隻，她剛上任時，流浪犬則有1萬7000多隻，縣府近年努力推動誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地政策（TNVR），流浪犬減少很多，但仍要拜託民眾，飼養貓犬就一定要愛牠、當成家人，不要隨意棄養。

員林市長游振雄說，員林寵物公園今天熱鬧落成啟用，感謝縣長王惠美今年將員林運動公園委託員林市公所管理，此處過去是槌球場，但荒廢30多年，經清潔隊整理後，規劃為兒童公園、寵物公園，歡迎家長帶孩子及寵物來玩，感受友善動物城市魅力。（編輯：陳仁華）1110619