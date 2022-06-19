宜蘭80歲以上長者 縣府21日起發送2劑快篩

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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣長林姿妙今天表示，考量高齡者或慢性病者確診後病程發展速迅，將從21日起，委由各鄉鎮市公所發送快篩試劑給縣內80歲以上長者，每名長者可領2劑，共同守護長者健康。

宜蘭縣衛生局下午發布新聞稿表示，根據縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者統計資料分析，中、重症個案有357人，80歲以上有195人，占中、重症確診人數的54.6%。

死亡個案有120人，80歲以上有84人，占確診死亡人數70%。另外，確診後3天內死亡的個案共60人，85%的確診者有慢性疾病；而80歲以上有43人，占確診3天內死亡人數的71.7%。

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衛生局指出，綜合上述資料，高齡者或慢性疾病者確診後的病程發展速迅，預防及治療應並重實施，21日起各鄉鎮市公所會陸續發送快篩試劑給80歲以上長者，每名長者可領到2劑，呼籲家中長輩若有呼吸道症狀或感染疑慮，務必盡快篩檢及治療。

至於疫情部分，宜蘭縣今天新增969例本土確診病例。另增包含2名男性及2名女性共4名死亡個案，年齡介於81歲至87歲，都已完成3劑COVID-19疫苗接種，分別於3日至15日期間確診，不幸病逝。（編輯：戴光育）1110619