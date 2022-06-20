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確診死亡遺體火化處理費用 嘉縣全額補助溯及既往

2022/6/20 18:08
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）為減輕確診COVID-19死亡者家屬負擔，嘉義縣府將全額補助確診亡者遺體火化及骨灰處理費用，並且溯及既往，先前確診火化的亡者家屬亦可申請補助。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡遺體處理費用較一般遺體大幅增加，為減輕家屬負擔，縣府將全額補助確診亡者遺體火化及骨灰處理費。

縣府表示，這項補助溯及既往，先前已確診火化的家屬也可以提出補助申請，並建議禮儀業者處理染疫者後事以新台幣4萬5000元為基準收費。

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另外，考量家屬有瞻仰往生親人遺容需求，縣府已採購視窗型屍袋，到貨後將分配至專責醫院及嘉義縣葬儀公會，免費提供確診亡者使用。

民政處宗教禮俗科表示，已協調嘉義市殯管所在殯儀館內規劃確診遺體冷凍專區及戶外遺體暫存區，提供遺體冰存入殮及停放；遺體火化時間將與一般往生者分流，家屬可在殯儀館靈堂區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路。（編輯：陳仁華）1110620

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