台中兒童輝瑞疫苗第2劑 23日起採三管齊下開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市政府今天表示，23日起台中市將採取醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站等方式，「三管齊下」開打第2劑兒童輝瑞疫苗，家長可以選擇最方便方式，讓孩子接種。

台中市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，台中市副市長令狐榮達會中指出，台中市今天新增8341例本土確診個案。

令狐榮達表示，對照14日的確診數字，當時台中市新增1萬210例，與今天新增確診數相較，有約20%的減少幅度。有專家學者指出台灣疫情進入「下樓梯」階段，不過中南部這週仍會在高原期緩降，防疫不能鬆懈。

令狐榮達提醒，市府於22、23日2天將啟動47處快打站，為長者施打第4劑莫德納疫苗，凡設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，符合接種條件者，可以前往接種。

有關台中5至11歲兒童COVID-19疫苗施打情形，令狐榮達說明，截至昨天為止，第1劑疫苗共接種15萬2565人，涵蓋率78.64%；第2劑施打1萬1977人，涵蓋率為6.17%。

至於第2劑兒童輝瑞疫苗，令狐榮達表示，台中市教育局17日已針對國小、幼兒園啟動施打意願調查，23日起台中市將採取醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站等方式，「三管齊下」開打，家長可選擇最方便的方式，讓孩子接種疫苗。

在12歲以上的國高中生第3劑疫苗方面，令狐榮達指出，台中市有11萬4980人有意願施打，自5月26日至6月20日已累計施打10萬2530人，第3劑疫苗施打穩定增加中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體提問，兒童疫苗是否開放混打。對此，台中市教育局主秘郭明洲表示，依據中央的說明指引，兒童疫苗沒有開放混打，但兒童施打第1劑後，若出現嚴重疫苗反應，經醫師評估後，第2劑可開放施打不同廠牌疫苗。

針對台中市高中以下學校進行遠距課程學生陳情希望取消實體期末考，郭明洲說，教育局尊重各校決定，並積極關心協調，已請各校應建立確診者的補考機制，落實防疫相關措施，以求兼顧防疫及學生學習權益。（編輯：戴光育）1110621