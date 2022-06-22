國軍演訓遭抗議 居民控影響生計盼還清靜
2022/6/22 11:16（6/22 11:46 更新）
不滿軍方演訓影響生計，屏東縣滿州鄉居民高舉「賠償業者、損失慘重」與「不要噪音、還我清靜」的白布條抗議。（民眾提供）中央社 111年6月22日
（中央社屏東縣22日電）國軍近日在屏東滿州鄉港仔與九棚一帶進行演訓，今天卻遭到當地民眾舉白布條抗議，軍方表示，持續溝通中，演訓不受影響。
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今天上午滿州鄉當地居民用沙灘車擋住軍方演訓入口，並高舉「賠償業者、損失慘重」與「不要噪音、還我清靜」的白布條，抗議軍方演訓影響地方生計與生活。
第四作戰區主任樓偉傑回應媒體訪問指出，為了兼顧居民權益，在4、5月間召開2場射擊說明會，並依規定張貼射擊通報，在14日也加開1場說明會，對於鄉親意見非常重視，也積極處理，為瞭解演習對地方影響，會同地方村長與第三方公正民間單位，選定裝設噪音監控的地點，希望能降低演習對地方影響，國軍也會持續溝通，創造雙贏。（編輯：黃世雅）1110622
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