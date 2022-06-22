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北市通過淨零排放自治條例 啟動8大核心項目

2022/6/22 18:12（6/22 18:41 更新）
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北市議會22日通過淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規。（圖取自北市府環境保護局網頁dep.gov.taipei）
北市議會22日通過淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規。（圖取自北市府環境保護局網頁dep.gov.taipei）
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市議會今天通過淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規。環保局表示，啟動除碳、創綠、節電等8項核心項目，全面啟動氣候調適及淨零排放工作。

台北市環保局發布新聞稿表示，北市議會今天三讀通過台北市淨零排放管理自治條例，成為全國首部2050淨零排放地方法規，自治條例後續將函報中央、行政院核定後公布，並於公布後6個月實施。

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環保局指出，以除碳、創綠、節電、綠運、減廢、增匯、調適及永續做為自治條例的8大核心項目，如2030年市區公車全面電動化、營造友善電動車環境、市府機關學校每年節電、節水、節油及減紙至少1%等措施。

環保局表示，自治條例成立「氣候變遷因應推動會」，統籌督導北市氣候調適與節能減碳工作、設置「氣候轉型基金」獎補助、鼓勵各項節能減碳、增加碳匯、氣候調適、公正轉型工作。（編輯：方沛清）1110622

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