快打站長者揮汗排長龍 中市府：增設優化流程

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台中市22日起啟動快打站為長者接種第4劑COVID-19疫苗，卻遭質疑規劃不周，讓長者在烈日下揮汗排隊，市府表示，由於人潮超過預估，23日已增設多項優化流程。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市昨天啟動快打站為長者接種第4劑COVID-19疫苗，多名市議員今天質疑規劃不周，讓長者在烈日下揮汗排隊，市府表示，由於人潮超過預估，已增設多項優化流程。

台中市政府召開線上防疫記者會，副市長陳子敬在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案7001例，市府並於昨天與今天針對65歲以上長者、55歲以上原住民，啟動47處第4劑莫德納疫苗快打站，各站湧現排隊人潮。

民進黨台中市議員林德宇、江肇國、周永鴻等人在市議會臨時會中批評快打站動線規劃不當，讓長者在烈日下大排長龍，江肇國更表示，施打疫苗已1年，卻規劃失當，造成民眾連續2日在豔陽下排隊枯等。

林德宇則說，長輩頂著烈日苦等，全因市府規劃不周，致民怨四起，市府還說是因中央配送禮券不足，誤導資訊來掩飾市府團隊效率低落的事實。

南區國光里長陳雅惠表示，這兩日天氣炎熱，長者大排長龍，擔心還沒打到疫苗就先中暑，建議市府可以比照過去以年齡層分流方式接種疫苗。

國民黨市議員黃健豪認為，先前台中市快打站設置表現都很好，這次錯在市府局處太相信中央預估施打率約14%，因而包括致贈長者的禮券都以此來估算。

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對於快打站引發的爭議，陳子敬指出，市府第一時間立刻優化流程，今天各快打站增設注射線、增派人手引導動線、並增設遮陽棚及水冷扇等，昨天已施打6.3萬名長者，今天中午之前也有3.8萬人接種，比昨天增加3%，但今天現場排隊時間大幅縮短，人潮獲得明顯改善，合計已有超過10萬名長輩接種第4劑疫苗。

至於未拿到禮券的長者，民政局長吳世瑋表示，將於1週內安排區里系統送達或寄達。（編輯：卞金峰）1110623