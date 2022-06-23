疫情高原期已過 陳其邁：緩降但仍會拖一段時間

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市今天新增6711例COVID-19本土個案，市長陳其邁表示，疫情高原期已過，正在緩步下降，但仍會拖一段時間，並受到病毒新變異株影響、擾動，而施打疫苗仍是有效防疫方式。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄市目前專責及負壓病房空床率54.2%，並呈持續上升趨勢，顯示出院者大於入院者，中重症比例及醫療需求也緩解，已度過疫情高原期。

陳其邁說，全球疫情趨緩，而台灣流行曲線與紐西蘭相似，不過疫情雖然緩步下降，但仍會「拖一個尾巴」，還會拖一段長時間，且持續受到病毒新變異株影響、擾動，施打疫苗仍是有效防疫方式。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，中央公布高雄市新增6722例，扣除11例境外移入或重複通報等轉銜個案，共新增6711例，整體確診數逐漸下降。

衛生局長黃志中說，目前高雄市專責及負壓病房有2295床，空床率54.2%，另有逾5萬人接受居家照護。

黃志中說，確診者居家照護或同住家人居家隔離期間，有就醫需求可預約通訊診療服務，醫師開處方後，可由親友代領藥，或由藥師送藥到府；截至21日，高雄市送藥到府件數已達1萬8564件，是全國各縣市最高。

陳其邁表示，除了疫情，也要留意登革熱防治，落實積水容器清除，出現發燒、骨頭痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀要就醫。另23日起猴痘公告為第2類法定傳染病，疑似個案須24小時內通報，有發燒、水泡、皮疹症狀要留意。（編輯：孫承武）1110623