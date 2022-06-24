高雄出現登革熱境外移入病例 籲加強環境清潔

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市副市長林欽榮今天指出，22日高雄出現今年首例登革熱境外移入確診個案，且近日衛生局監測發現各行政區布氏指數飆高，呼籲民眾加強環境清潔、避免病媒蚊孳生，嚴防登革熱。

高雄市副市長林欽榮今天率市府各局處組成防疫團隊，到美術館廣場出席鼓山聯合動員孳生源清除暨環境整頓誓師，並發動周遭各里志工共約100人，擴大登革熱環境大掃蕩動員，盼落實環境整頓，加強孳生源檢查暨清除工作，嚴防登革熱本土疫情。

林欽榮表示，22日高雄出現今年首例登革熱境外移入確診病例，市府已立即啟動緊急防治，並在確診個案住家大樓及周邊查獲積水容器及病媒蚊幼蟲，完成個案住家周遭環境孳生源清除及化學防治作業，但仍呼籲民眾須提高警覺，加強環境清潔。

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林欽榮指出，近期持續有降雨發生，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長，依衛生局病媒監測數據顯示，各行政區的布氏指數（代表登革熱病媒蚊幼蟲期數量，是判斷登革熱病媒蚊密度重要指標）、容器指數等數字直線上升，已瀕臨紅燈警戒。

林欽榮提醒，切莫輕忽2014、2015年登革熱大流行的慘痛經驗，民眾自東南亞等登革熱高流行風險區返國時，務必注意自身健康狀況；一般民眾也應加強社區環境及住家室內外孳生源檢查，降低病媒蚊密度，共同捍衛社區健康安全。（編輯：謝雅竹）1110624