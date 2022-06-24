大台中轉運中心開工 城市景觀交通可望雙活化

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中舊城區重要交通建設「大台中轉運中心」今天開工，台中市長盧秀燕表示，預計民國114年9月下旬完工後，不只有交通功能，還能改變舊城區景觀，同時便利民眾轉乘。

台中市政府今天舉辦「大台中轉運中心」開工典禮，盧秀燕在會中致詞指出，「大台中轉運中心」是台中市重要門戶計畫，更是台中舊城區重要交通建設。

她說，工程總經費新台幣19億元，未來將達到「7接7轉」，包括轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車，將讓台中交通在舊城區轉運都能接駁順利。

盧秀燕認為，台中火車站是台中百年以來發源地，新火車站及鐵路高架、綠空廊道均完成，「大台中轉運中心」完工後不只有交通功能，還能改變舊城區景觀、便利民眾轉乘，為舊城區經濟及觀光帶來很大幫助，期許工程順利、早日完工，讓舊城區再發展活化。

台中市交通局指出，「大台中轉運中心」位在東區，並緊臨中區，除興建地下3層立體停車場、地面層做轉運中心使用，還興建結合立體停車場及轉運中心的建築物，南接大車站的人工大平台進行人行串聯。

交通局表示，「大台中轉運中心」將整合並銜接台中火車站、捷運藍線、機場捷運線（橘線）、台中轉運站，規劃立體連通平台及空橋、立體停車場暨轉運中心。

交通局指出，完工後將分流人潮至綠川、舊城區、北側干城商業地區、南端鐵道文化園區及舊倉庫群，並藉由綠空鐵道軸線將人潮延伸至台糖生態園區，縫合車站南北打造公共空間環境。（編輯：戴光育）1110624