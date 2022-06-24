更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園27日、29日開設社區接種站 提供3種疫苗接種

2022/6/24 16:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將在6月27日、29日開設社區接種站，提供莫德納、BNT和高端疫苗接種；針對今年桃園重症死亡的案例數，會在醫院端加強醫療照顧。

桃園市今天新增4020例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，疫情雖然在收斂，但仍持續關切後端的醫療工作，針對今年桃園重症死亡的案例數，會在醫院端加強醫療照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦也說，將在6月27日、29日開設社區接種站，提供莫德納、BNT和高端疫苗接種；長者部分，不管前3劑是接種什麼疫苗，第4劑都可以選擇莫德納、BNT或高端疫苗。

桃園市政府教育局長林明裕表示，桃園市195所國小昨天開始進行莫德納疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的入校接種，600所公私立幼兒園符合資格者，也一併納入鄰近的國小接種，下週是接種高峰期，7月5日前會全數完成接種。（編輯：張芷瑄）1110624

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族