桃園27日、29日開設社區接種站 提供3種疫苗接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將在6月27日、29日開設社區接種站，提供莫德納、BNT和高端疫苗接種；針對今年桃園重症死亡的案例數，會在醫院端加強醫療照顧。

桃園市今天新增4020例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，疫情雖然在收斂，但仍持續關切後端的醫療工作，針對今年桃園重症死亡的案例數，會在醫院端加強醫療照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦也說，將在6月27日、29日開設社區接種站，提供莫德納、BNT和高端疫苗接種；長者部分，不管前3劑是接種什麼疫苗，第4劑都可以選擇莫德納、BNT或高端疫苗。

桃園市政府教育局長林明裕表示，桃園市195所國小昨天開始進行莫德納疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的入校接種，600所公私立幼兒園符合資格者，也一併納入鄰近的國小接種，下週是接種高峰期，7月5日前會全數完成接種。（編輯：張芷瑄）1110624