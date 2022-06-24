指黃偉哲涉索賄 律師事務所要謝龍介3天內澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天指控台南市長黃偉哲、律師和靈骨塔業者在飯局時涉入索賄情事，黃偉哲指市府未涉入，律師事務所也發表聲明要求謝龍介等人3天內澄清說明。

謝龍介和台南市議會國民黨團議員今天召開「賄款抓到了，請黃偉哲市長面對」記者會，指控黃偉哲身邊人「陳姓律師」向靈骨塔業者索賄新台幣1000萬元，拿到720萬元前金後，還要索賄3000萬元至5000萬元不等。

國民黨團發布新聞稿指出，黃偉哲和陳姓律師民國109年10月1日在桃山餐廳吃飯，靈骨塔業者也在場，「靈骨塔業者說市長有比1，業者比3」，業者10月16日匯款220萬元給陳姓律師，11月12日匯200萬元，11月13日再匯300萬元。

謝龍介說，此案之所以破局，主因是有人覺得1000萬元太少，業者氣得到高雄調查局南機組備案，又到台南地檢署按鈴申告。

面對指控，黃偉哲透過台南市政府發出新聞稿指出，謝龍介出示的匯款資料，僅指出律師事務所和靈骨塔業者往來，與市府無涉。希望檢調釐清案情；也要求公務人員恪遵職守，相信市府團隊經得起檢驗。

台南市民政局表示，福龍寶塔案因涉及買賣私權糾紛，土地及建物所有權人於108年及110年向民政局申請變更興辦事業計畫書設置申請人，要換人經營，民政局分別於109年及111年依法規及內政部相關函釋駁回申請，依法行政，不受外力影響。

律師事務所也發表聲明指出，事務所109年10月6日接受委任擔任啟承建設股份有限公司的法律顧問，約定法律顧問期間自109年10月6日起至112年10月5日止，共36個月，每月法律顧問費用20萬元。

聲明表示，依雙方簽署委任契約，啟承公司於109年10月16日、11月12日、11月13日分別匯款220萬元、200萬元、300萬元共720萬元法律顧問費給事務所華南銀行帳戶，已備好帳戶往來明細，將主動提供檢調機關清查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聲明說，謝龍介等人指訴內容顯然和事實完全不符，未查證就發表不實言論，希望謝龍介等人查證及翻閱有關事證並瞭解真相後公開澄清，莫再以片面訊息誤導社會大眾。

聲明表示，對於謝龍介等人自111年6月23日以來公開發表言論，深感遺憾；希望謝龍介等人3天內主動澄清說明；若謝龍介等人仍拒不查證、澄清，繼續惡意發表不實言論，將採取法律手段維護權益。（編輯：郭諭儒）1110624