苗栗縣長選到底 鍾東錦：若未獲黨提名就代表藍軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣25日電）國民黨提名苗栗縣長參選人陷入僵局，積極爭取的苗栗縣議長鍾東錦今天向黨中央喊話，希望獲得國民黨提名，「當不能代表國民黨時，我就代表藍軍」將全力參選到底。

國民黨日前宣布徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，但遭到徐志榮婉拒，黨中央近期持續協調溝通，仍未有進展；有意參選的鍾東錦日前與黨主席朱立倫會面，由於朱立倫仍屬意推派徐志榮參選，最後雙方不歡而散。

鍾東錦舉辦18鄉鎮市祈福傾聽之旅，今天抵達頭份站，傍晚在頭份市建國國小旁舉辦座談會，現場雖下起滂沱大雨，仍湧入大批支持者到場，頭份市長羅雪珠、頭份市民代表會主席温俊勇、副主席白珠珍以及張淑芬、徐功凡、楊文昌等多名在地議員、民代也現身力挺，眾人高呼口號「苗栗願景、前程似錦」勸進鍾東錦參選。

鍾東錦表示，他已經準備好了，請大家全力支持，「希望國民黨能夠提名我，可是當不能代表國民黨時，我就代表藍軍」，一定會參選到底。

鍾東錦身兼國民黨苗栗縣黨部主委，他表示，自己是忠貞的國民黨員，距離年底大選只剩不到半年，黨中央或許另有考量，但為了凝聚藍軍向心力，目前唯一選項只有逆流而上、參選到底，才能把握最後時間，盡到母雞帶小雞責任，為苗栗縣守住藍天。

鍾東錦透露，競選總部場地都已敲定，傾聽之旅接收到許多來自基層的需求與建議，都會納入參選政見白皮書中，希望帶領苗栗縣朝向觀光科技、智慧城市目標邁進。（編輯：郭諭儒）1110625