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扮記者追查校園吸毒疑雲 高雄反毒影片創意吸睛

2022/6/26 12:45（6/26 13:01 更新）
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為避免年輕學子好奇誤用毒品，高雄市教育局今年培訓900名校園防毒守門員，並招募具熱忱家長、退休人員等為志工，培訓校園防毒守門員種子師資，協助執行校園防制學生藥物濫用教育宣導相關等工作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月26日
為避免年輕學子好奇誤用毒品，高雄市教育局今年培訓900名校園防毒守門員，並招募具熱忱家長、退休人員等為志工，培訓校園防毒守門員種子師資，協助執行校園防制學生藥物濫用教育宣導相關等工作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月26日
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（中央社記者曾以寧高雄26日電）鑑於毒品偽裝不斷更新，高市教育局今年培訓900名校園防毒守門員，入班指導師生揭穿毒品偽裝樣貌，並拍攝創意影片，扮記者追查校園吸毒疑雲，逼真還原校園藥物濫用常見實況。

高雄山頂國小與中華藝校合作拍攝影片，以「某高中驚爆吸毒疑雲」開始，師生演出校園實況，並扮演記者，追查校園中疑似有學生手持不明粉末、並且口吐白沫的奇特案件，最後真相大白，發現原來是曼陀珠加可樂的試驗，內容幽默搞笑。

暑假將近，為避免年輕學子好奇誤用毒品，高雄市政府教育局與中華藝術學校、山頂國小攜手合作，拍攝創意影片，逼真還原聚眾討論、暗處交易、吸食毒品反應等校園學生藥物濫用常見發生樣態。

影片更利用新聞跑馬燈的小細節，宣導各項反毒、拒毒理念與方法，讓學子輕鬆觀看影片同時吸收反毒資訊，希望透過創意影片，提升校園師生對新興毒品的敏感度及查察技巧，以強化學生的反毒意識。

有鑑於毒品偽裝樣貌不斷更新，其中更被不肖份子偽裝成新奇可愛樣貌，吸引年輕族群使用，且新興毒品多為多種毒品混合，嚴重戕害身心，高市教育局今天新聞稿指出，為提升師生反毒與識毒意識，今年已組訓高雄市校園防毒守門員入班宣導師資共900人，入班指導師生揭穿毒品偽裝樣貌。

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此外，高雄市校園防毒守門員結合學校教師、軍訓教官、家長會、民間非營利組織與公益團體，招募具熱忱家長、退休人員等為志工，培訓校園防毒守門員種子師資，培訓、認證宣導志工，協助執行校園防制學生藥物濫用教育宣導相關等工作。

教育局並利用防毒守門員培訓時機推廣影片，以提升校園師生對毒品的辨識度及敏感度，透過防毒守門員入班宣導，將影片推廣到各校師生，盼從各方面加強校園防毒、識毒意識。（編輯：黃世雅）1110626

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