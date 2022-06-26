往麒麟潭交通更安全 雙向分流危險瓶頸路段

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）鹿谷都市計畫12號道路是永隆村、鳳凰村聯外道路，也是前往麒麟潭等景區動脈，但往鬧區端有一處危險瓶頸路段，經營建署補助，將以6000萬元經費改為雙向分流車道，今天開工。

鹿谷都市計畫12號道路是永隆村、鳳凰村主要聯外道路，更是去凍頂茶區、麒麟潭、鳳凰谷鳥園等景區交通動脈，但道路多彎且部分路段曲率半徑不足，會車危險常有車禍，鹿谷鄉公所提報危險瓶頸路段改善工程，獲核定新台幣6000萬元經費，今天辦理開工祈福典禮。

南投縣長林明溱、國民黨立委許淑華、鹿谷鄉民代表會主席林智鴻等人出席，林明溱致詞表示，危險瓶頸路段改善由縣府納入重要生活圈道路交通系統建設計畫案，提請內政部營建署辦理，經立委許淑華等人協助，順利獲營建署核定補助，讓鄉親回家的路更安全。

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許淑華說，鹿谷鄉大力推動觀光，每逢假日遊客絡繹不絕、車輛眾多，因道路蜿蜒，行車速度慢易導致交通壅塞，未來瓶頸路段改為雙向車道，行車更安全，也有利遊覽車行駛，感謝營建署支持提報計畫，將持續配合縣府在中央爭取經費，讓南投交通更平穩順暢。

林智鴻表示，民國110年1月通過經費5600萬元，公所續辦採購作業，因營建物料上漲，經報請營建署同意調整總經費至6000萬元，營建署補助81%、公所自籌19%，預定112年8月完工，將原路段改為單向上行車道，新闢路段為單向下行車道，分流車輛以改善危險瓶頸路段。（編輯：陳仁華）1110626