台中一中實體期末考 逾300人請防疫假

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中一中明、後天舉辦實體期末考，20人申請防疫考場，逾300人請防疫假；台中一中今天表示，除確診及居家隔離者可另行補考，其他依規定不予補考。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中市高中以下學校遠距教學延長至6月30日，台中市教育局授權各校決定期末考形式。台中一中、台中女中等30多所高中職舉辦實體期末考。

日前，台中一中有學生在網路發起請願活動，希望學生取消實體評量，後來擴大到其他學校，逾萬名學生參與連署，學生代表也到市府請命並遞交連署書，希望市府統一取消實體期末考，台中市教育局仍決定授權各校自行決定。

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台中一中今天表示，基於升學管道需有公平依據，明、後天將舉行實體期末考試，依照國中會考防疫規定，設置防疫試場，環境通風，人數在20人以內。高一、二約有1600名考生，統計至27日放學前，約有330人請防疫假，另有20人申請防疫試場。

台中一中指出，依據台中市教育局規定，除確診者及居家隔離者，得另行補考外，因防疫目的請防疫假者，不予補考，依照學校「學生學習評量辦法補充規定」，依照比例進行成績處理。（編輯：陳仁華）1110627