更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電價調漲定案 7/1起產業用電大戶漲15% 小商家及千度以下住宅不調
首頁 / 地方

台中一中實體期末考 逾300人請防疫假

2022/6/27 18:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中一中明、後天舉辦實體期末考，20人申請防疫考場，逾300人請防疫假；台中一中今天表示，除確診及居家隔離者可另行補考，其他依規定不予補考。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中市高中以下學校遠距教學延長至6月30日，台中市教育局授權各校決定期末考形式。台中一中、台中女中等30多所高中職舉辦實體期末考。

日前，台中一中有學生在網路發起請願活動，希望學生取消實體評量，後來擴大到其他學校，逾萬名學生參與連署，學生代表也到市府請命並遞交連署書，希望市府統一取消實體期末考，台中市教育局仍決定授權各校自行決定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中一中今天表示，基於升學管道需有公平依據，明、後天將舉行實體期末考試，依照國中會考防疫規定，設置防疫試場，環境通風，人數在20人以內。高一、二約有1600名考生，統計至27日放學前，約有330人請防疫假，另有20人申請防疫試場。

台中一中指出，依據台中市教育局規定，除確診者及居家隔離者，得另行補考外，因防疫目的請防疫假者，不予補考，依照學校「學生學習評量辦法補充規定」，依照比例進行成績處理。（編輯：陳仁華）1110627

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族