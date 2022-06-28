中市7/1起 高中以下校園場地適度開放

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中市政府今天表示，台中市疫情已從高原期向下趨緩，每天確診數都持續銳減，考量民眾持續反映有運動需求，自7月1日起，高中以下校園場地將適度開放。

市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，台中市副市長令狐榮達會中指出，台中市今天新增6397例本土確診個案。

令狐榮達表示，台中疫情已從高原期向下發展，每天確診數都持續銳減，相較6月21日新增8341例，台中今天新增確診數降幅23.31%，顯示疫情已漸趨緩。

令狐榮達說，考量民眾持續反映有運動需求，因此台中市政府參考其他五都做法，今天宣布「台中市高中職以下校園開放措施與規範」，自7月1日起，學校非實體課程及學生活動時段，高中以下校園場地將適度開放。

至於開放區域，令狐榮達說明，高中職及國中校園開放操場、戶外球場、健體設施；國小校園開放戶外操場、戶外球場，而體健設施與兒童遊戲場，基於守護幼童，暫不開放，視國小校園疫苗施打狀況，滾動調整。

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教育局主秘郭明洲補充，各校針對開放設施及區域應定期清消，校內設有疫苗快打站者，須預先公告暫停開放時段，避免民眾誤入快打站；針對媒體詢問，有家長反映希望學校體育班能提前開放到校訓練，郭明洲指出，暑假期間學校運動團隊有特殊需求，可檢附防疫計畫及家長同意書，敘明理由報教育局同意後辦理。

中央流行疫情指揮中心日前提及莫德納幼兒疫苗，預計最快7月初到貨，力拚最晚7月中旬開打。令狐榮達表示，目前市府已針對6個月到5歲的幼兒疫苗注射進行規劃，預計7月中旬中央宣布施打計畫啟動後，中央分配疫苗給各縣市，就會公布施打規劃。（編輯：陳仁華）1110628