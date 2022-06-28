催打第4劑疫苗 高雄送長者700元禮券及快篩劑

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）COVID-19確診後，部分患者恐出現「長新冠」後遺症，醫師表示，打滿3劑疫苗可降低發生率。高雄市長陳其邁籲長者踴躍施打，7月底前施打第3、4劑疫苗送700元禮券及2劑快篩劑。

高雄市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，邀高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任陳彥旭說明何謂「長新冠」及如何治療。

陳彥旭表示，疫情趨緩，但仍要注意「長新冠」後遺症，定義是確診3個月內發生，症狀持續2個月以上，無法用其他診斷或疾病解釋。根據美國統計，18歲至64歲有1/5確診民眾可能出現長新冠，65歲以上則有約1/4發生機率。

陳彥旭說，台灣發生機率也許會因種族等原因，與美國有差異，還需要一段時間觀察，但根據美國統計，疫苗打滿3劑，可降低長新冠發生機率。

陳彥旭指出，長新冠症狀包括容易疲倦、體力或腦力勞動後症狀惡化、發燒、咳嗽 胸痛、心悸、心跳快、呼吸困難或急促、注意力難集中、失眠、頭痛或頭暈、嗅味覺改變、腹瀉或腹痛、皮疹等，有人甚至會掉髮，這是全身性影響。

陳彥旭表示，如果有長新冠症狀，病人要了解自己的狀況，接受醫療；家屬也要給予正向支持、協助及同理心傾聽。

陳彥旭說，目前全台有逾百家醫療院所開設「新冠康復者特別門診」，提供整合性門診服務，由1名主責醫師會同其他醫師會診。高雄很多醫學中心、地區醫院，也都有此特別門診服務。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，扣除境外移入、重複通報的8例轉銜案例，高雄市今天新增5808例本土確診個案，下降趨勢不變。目前針對65歲以上長者發通知單接種第4劑疫苗，預計7月8日前全面發單接種，提升疫苗覆蓋率。

陳其邁表示，7月31日前，設籍高雄市的65歲以上長者（含55歲以上原住民）完成第3、4劑疫苗接種，送700元禮券及2劑快篩試劑，另也會安排計程車免費接送施打。

此外，高雄市疫苗社區接種站分別將於7月1、2日增設高雄捷運三多商圈站、美麗島站據點，提供6歲至11歲施打第1、2劑，及65歲以上（含55歲以上原住民）施打第3、4劑疫苗。（編輯：郭諭儒）1110628