徵召參選嘉義市長 李俊俋：打造雲嘉嘉共榮未來

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（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨將徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，李俊俋今天表示，身兼黨主席的總統蔡英文告訴他，認真選，不必想太多。嘉義縣將轉型為農工大縣、雲林縣將發展為綠能大縣，他將打造雲嘉嘉共榮的未來。

民進黨主席蔡英文昨晚召開選對會，建議徵召立委黃秀芳為彰化縣長參選人、總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長參選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

李俊俋今天接受媒體訪問表示，民進黨提名作業還在程序當中，民進黨選舉對策委員會拍板後，還要經過中執會通過，他已經答應總統蔡英文要承擔這個重擔，將回嘉義，全力投入選舉。

他說，過去擔任過嘉義市副市長、也擔任過立委，對嘉義市非常熟悉，總統期盼藉由他這樣的特質與條件，對嘉義市的未來與發展有一個明確的規劃。

他表示，嘉義市現在面臨所有二線城市所面臨的問題，就是人口不斷流失、年齡不斷老化，如何解決這些問題將透過這次選舉向選民說明，讓選民了解有一個清楚明確的輪廓。

李俊俋說，隔壁的嘉義縣已經非常清楚，2025年將轉型成為農工大縣，科學園區也將座落在嘉義縣，雲林縣除了農業首都以外，也要發展成為綠能大縣，嘉義市作為雲嘉嘉的蛋黃中心，如何提供最好的資源包括交通、醫療等，讓雲嘉嘉可以共榮發展，這是他未來最重要的目標，會朝這個方向來努力。

面對對手嘉義市長黃敏惠具有現任優勢如何突圍贏得勝選，李俊俋表示，這是一場艱苦的選戰，「沒有艱苦，總統也不會想到我」，黃敏惠在嘉義市擔任市長13年，非常資深，加上曾任立委、國代等職務，基層組織非常綿密，但希望用不一樣的思維發展嘉義市，創造嘉義市更有活力的未來。

他希望這場選戰是個非常精采且是君子之爭，他會認真努力打贏這場選戰。

被問到黨主席蔡英文的期許，李俊俋說，昨天蔡英文告訴他，認真選不必想太多。（編輯：蘇志宗）1110629