金門府會考察大膽島 推動增設客運碼頭

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門縣議會今天考察大膽島，要求縣府利用大膽島暫停開放觀光期間，儘速成立小組，推動大、二膽島增設客運碼頭工程，提供遊客優質旅遊環境與品質。

金門縣議會第7屆第7次定期會今天進行縣政總質詢議程與實地縣政考察，金門縣長楊鎮浯與縣府相關人員，及議長洪允典偕議員楊永立等人視察大膽島。

縣議會發布新聞表示，考察團抵達大膽島後，先聽取觀光處「大二膽島增設客運碼頭工程」簡報。針對既有碼頭及古渡頭2方案提出不同建議，既有碼頭工程費用估新台幣6.9億元、古渡頭則為8.6億元，但古渡頭因屬新建港灣設施工程，恐另需辦理環境影響評估作業。

洪允典表示，營造安全旅遊環境是推動觀光首要之務，金門地質環境與海象與台灣本島截然不同，要求縣府在工法與預算都必須審慎評估，並希望儘速成立推動小組，利用現在暫停開放，加速完成大、二膽島增設客運碼頭和其他相關設施改善工程。

楊鎮浯表示，簡報中的方案各有優劣，將指示觀光處彙整時程、方案與預算。

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隨後，洪允典和楊鎮浯前往島上海淡廠、發電廠作業區，了解水電供應現況。洪允典表示，未來重新開放登島後，水電是否足夠相當重要，應早日改善。兩人同時致贈加菜金給金防部，慰問島上官兵辛勞。

大膽島自民國107年7月26日試營運，隔年3月1日正式營運。根據觀光處統計，到109年10月30日止，登島人數累計約4萬人次。去年3月底，縣議會審議110年度總預算案時，觀光部分預算遭大幅凍刪，大膽島營運預算遭刪減，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，因此去年起大膽島觀光暫停至今。（編輯：郭諭儒）1110629