台南試辦女性內衣回收 推限時換贈品活動

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台南市環保局長謝世傑30日表示，7月1日起至9月30日將在全台南5處推出限時女性內衣回收兌換活動，以評估試辦回收女性上著內衣可行性，活動期間持3件完整無破損內衣，可從環保零錢包、衛生紙等宣導品中任選兌換1份。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市每月平均有約30公噸女性上著內衣被丟棄，環保局有意評估列為可回收項目，明天起至9月30日在全市5個地點試辦回收兌換活動，3件無破損內衣可換1份宣導品。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，貼身衣物穿著一段時間後會汰換，台南市估計每月約有30公噸女性上著內衣被丟棄，但目前不屬於公告可回收舊衣，不僅增加垃圾量，也相當浪費。

環保局長謝世傑表示，經詢問回收商發現，回收女性上著內衣，外銷東南亞或非洲地區每公斤約可賣新台幣150元，若能妥善回收，不只加強資源回收再利用，收入還可以用來幫助社福團體。

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謝世傑指出，明天起至9月30日在全台南市5個地點，推出限時回收兌換活動，以評估試辦回收女性上著內衣可行性，活動期間持3件完整無破損內衣，可兌換1只環保零錢包、衛生紙等宣導品任選1份，因數量有限，每人每日最多兌換2份宣導品。

環保局指出，民眾若不在意兌換宣導品與否，也可提供6件以上內衣回收，5處兌換地點分別為遠東百貨台南成功店6樓服務台、愛買台南店1樓服務台、北門區慈安里、白河區竹門里、柳營區重溪里資收站，3處區里回收兌換詳細時間以里辦公室公告為準。（編輯：陳仁華）1110630