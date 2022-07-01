台中長照機構及住院病人探視 有條件開放

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台中市副市長陳子敬1日在市府防疫記者會中指出，即日起，台中有條件開放住宿式長照機構探視並修正相關規定，調整為與中央一致，放寬住宿式長照機構訪客管制措施，有條件放寬陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市副市長陳子敬今天宣布，台中有條件開放住宿式長照機構和住院病人陪探病措施。明天將開設第3波校園快打站，為5至11歲兒童接種COVID-19疫苗。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，陳子敬在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案5155例，進入暑假，考量中南部疫情仍在高原期，提醒市民外出時仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

陳子敬指出，今天起台中市有條件開放住宿式長照機構探視並修正相關規定，調整為與中央一致。放寬住宿式長照機構訪客管制措施及有條件放寬陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。

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陳子敬說，醫院住院病人陪探病措施也放寬，有條件放寬探病，每日固定一時段，每名住院病人每次最多2名訪客。住院病人的陪病人數1人為限，病人為兒童、老人、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人。

台中明天將開設第3波校園快打站，為5至11歲兒童接種疫苗，陳子敬說，這次開設8站，目前有意願人數3204人。感謝學校團隊犧牲暑假時間，及教育志工團隊、教育局、衛生局、警察局、消防局人員通力合作，市府會將快打站相關規劃及服務做好，也希望家長配合引導，完成施打。（編輯：郭諭儒）1110701