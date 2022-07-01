更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中長照機構及住院病人探視 有條件開放

2022/7/1 17:59（7/1 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市副市長陳子敬1日在市府防疫記者會中指出，即日起，台中有條件開放住宿式長照機構探視並修正相關規定，調整為與中央一致，放寬住宿式長照機構訪客管制措施，有條件放寬陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月1日
台中市副市長陳子敬1日在市府防疫記者會中指出，即日起，台中有條件開放住宿式長照機構探視並修正相關規定，調整為與中央一致，放寬住宿式長照機構訪客管制措施，有條件放寬陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市副市長陳子敬今天宣布，台中有條件開放住宿式長照機構和住院病人陪探病措施。明天將開設第3波校園快打站，為5至11歲兒童接種COVID-19疫苗。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，陳子敬在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案5155例，進入暑假，考量中南部疫情仍在高原期，提醒市民外出時仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

陳子敬指出，今天起台中市有條件開放住宿式長照機構探視並修正相關規定，調整為與中央一致。放寬住宿式長照機構訪客管制措施及有條件放寬陪伴者、陪住者免除篩檢的疫苗劑次條件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳子敬說，醫院住院病人陪探病措施也放寬，有條件放寬探病，每日固定一時段，每名住院病人每次最多2名訪客。住院病人的陪病人數1人為限，病人為兒童、老人、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人。

台中明天將開設第3波校園快打站，為5至11歲兒童接種疫苗，陳子敬說，這次開設8站，目前有意願人數3204人。感謝學校團隊犧牲暑假時間，及教育志工團隊、教育局、衛生局、警察局、消防局人員通力合作，市府會將快打站相關規劃及服務做好，也希望家長配合引導，完成施打。（編輯：郭諭儒）1110701

延伸閱讀
台中確診數全國最多 市府估下週達高峰後下降台中確診數全國最高 9日宣布是否繼續停課台中新增183例確診 阿妹演唱會市民染疫已39例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族