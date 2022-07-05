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經濟部半價銅板購行銷 高雄12處市集響應推優惠

2022/7/5 13:31（7/5 14:01 更新）
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經濟部號召全台傳統市集7月起舉辦「半價銅板購」活動，高雄市鳳山青年、龍華、國民等12處市集參與，推出不少優惠商品組合。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月5日
經濟部號召全台傳統市集7月起舉辦「半價銅板購」活動，高雄市鳳山青年、龍華、國民等12處市集參與，推出不少優惠商品組合。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月5日
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）疫情衝擊市場、夜市，經濟部號召全台傳統市集7月起舉辦「半價銅板購」活動，高市鳳山青年、龍華、國民等12處市集參與，民眾可用50元加購每份價值至少100元商品組合。

為提振受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的傳統市場及夜市商機，經濟部號召全台傳統市集於7月起連續4週舉辦「半價銅板購」活動。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，這次「半價銅板購」活動，高雄有龍華、國民、三民第二、前鎮第二、鼓山第一、哈囉6處市場，以及鳳山青年、吉林、喜峰街、興中、大社青雲宮、大樹久堂6處夜市參與。

經發局表示，民眾只要在合作的市集憑當日於攤位購買商品、行動支付消費紀錄或單據等消費證明，即可用新台幣50元銅板價加購每份價值至少100元的優惠商品組合，每處市集每週提供至少400份，歡迎民眾共襄盛舉。

經發局指出，各參與市集提供的百元商品組合內容豐富，包含生鮮食材、加工食品與雜貨、特色美食小吃、飲料與百貨等，部分市集每週還提供不同優惠組合，包括新鮮蔬果、現宰肉類鮮魚、香辣麻辣鴨血及酥脆雞排等，類型多元。

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高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥表示，感謝經濟部與高市府合辦活動，協助因疫情受創的市場，希望能藉此提振市場買氣。吉林夜市管委會主委陳浩陽說，店家會遵守防疫規範，歡迎民眾來逛夜市。

經濟部「半價銅板購」活動，傳統市場活動時間為每週三（7月6、13、20、27日），夜市活動為每週六（7月9、16、23、30日），詳情可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁等。（編輯：陳仁華）1110705

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