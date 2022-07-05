外送員暴雨涉水送飲料拖鞋被沖掉 客人拒收引議論

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化地區昨天下午下大雨，有民眾看見外送員冒著大雨要送3杯飲料到巷內某住家，即使水淹小腿肚、拖鞋也被沖走，外送員仍把飲料送達住家，但遭對方拒收，感嘆外送員工作辛苦。

有民眾用手機拍下影片提供給媒體，影片中，1名外送員昨天下午4時許頂著大雨，要送3杯飲料到彰化市山中街某住家，但因雨勢很大，馬路變成溪流，外送員無法騎車進入，只能頂著大雨，即使水淹小腿肚、拖鞋也被沖走，也只能一步一步前進。

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這名民眾今天接受媒體聯訪指出，當時雨下得很大，外送員原本想把飲料先放在他家，請客戶等雨小一點時再取件，但他不敢答應，外送員只好硬著頭皮用走地把飲料送到對方手上，但買家拒收，外送員只好把飲料放在客戶住家門口後離去。

民眾指出，他看到外送員最後拿著拖鞋騎機車離開，覺得外送員頂著大雨在外頭送餐很辛苦，買家拒收飲料沒有同理心，感嘆外送員的錢也不好賺。（編輯：戴光育）1110705