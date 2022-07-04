新北山佳時雨量92.5毫米最多 6日前須防大雨

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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象局表示，今天截至下午5時，時雨量以新北山佳92.5毫米最多。未來一週天氣分3階段，6日前南部、午後的中部以北仍可能有大雨發生；7、8日天氣漸穩；9日後大致為高溫炎熱天氣。

中央氣象局今天下午持續發布豪雨特報，西南風影響及午後熱對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨；澎湖、苗栗至雲林、南部、南投、東半部地區及嘉義山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，預估今天降雨要到晚間才會漸緩，今天截至下午5時，時雨量最多處在新北市山佳，於下午3時達92.5毫米，台北市內則是同一時間在北投區72.5毫米最多；就累積雨量而言，同樣也是新北市山佳達144毫米最多，其次則是新竹縣關西鎮134毫米。

新北市4日下午雷陣雨，包括新莊區、樹林區及蘆洲區時兩量超過50毫米，造成多處積淹水。新北市二重疏洪道積淹水，一旁的腳踏車道已被淹沒。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

新北市4日下午遭雷陣雨侵襲，新莊區、樹林區及蘆洲區都傳出積淹水災情。新北市橋下一處籃球場積水嚴重。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

黃恩鴻表示，明天及6日受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後中部以北地區、其他各地山區有局部大雨發生；各地高溫約攝氏32至34度。

黃恩鴻提到，7、8日太平洋高壓西伸，天氣逐漸穩定，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；另外，清晨至上午南部及東南部地區亦有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說明，9日至11日太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，留意可能有36度以上高溫出現，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，目前在南海至菲律賓東方海面一帶，在短時間內尚未有熱帶擾動發展的跡象，由於各國模式預測不一，可能要到週末再觀察是否會有下一個熱帶系統發展。（編輯：陳仁華）1110704

中央氣象局4日下午針對北北基等15縣市發布大雨特報，降雨造成新北市二重疏洪道積淹水，市府派員進行疏洪十路以北區域路段越堤道管制，並且拉起封鎖線。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

新北市4日下午雷陣雨侵襲，造成二重疏洪道積淹水，為顧及民眾安全，新北市政府派員進行疏洪十路以北區域路段越堤道管制，許多機車騎士紛紛改道。中央社記者趙世勳攝 111年7月4日

新北市4日下午雷陣雨侵襲，因瞬間雨量大，造成多處積淹水。水利局表示，二重疏洪道受潮汐影響，使得大量雨水不易排出而積淹水。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

新北市4日下午雷陣雨侵襲，新莊區、樹林區及蘆洲區瞬間雨量大，造成多處積淹水。圖為街道積淹水情形。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）