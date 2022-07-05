新台澎輪2023年將交船營運 高雄馬公往返添好行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）對於政府推動高雄與澎湖馬公間的新交通船「新台澎輪」案，交通部航港局長葉協隆今天拜會澎湖縣長賴峰偉時表示，新台澎輪將於民國112年8月如期交船營運。

交通部航港局110年7月間與台灣航業公司完成簽約，打造高雄與澎湖馬公間新的交通船「新台澎輪」，預計112年8月交船營運，票價不變但服務更好。

葉協隆今天在航港局船舶組長劉嘉洪、航港局南部航務中心專門委員呂文靜、澎湖縣旅遊處長陳美齡陪同下拜會澎湖縣議會，並到澎湖縣府簡報新台澎輪營運建造案規格、船舶布置、外觀內裝設計及施工進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉協隆指出，新台澎輪規劃總噸位9980噸，全長119公尺，船寬21公尺，船速22節以上，載客數600人以上中有300個臥鋪、可載84輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃。

賴峰偉表示，往返高雄與馬公間的交通船台華輪船齡已32年，亟需汰換，總統蔡英文視察澎湖時，他向蔡總統爭取台華輪由中央建造營運，獲蔡總統同意定案，並感謝立委楊曜、澎湖縣議長劉陳昭玲及議會支持，新台澎輪案進度才得以順利進行。（編輯：戴光育）1110705