更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹關西時雨量逾百毫米 明中部以北山區防豪雨
首頁 / 地方

新台澎輪2023年將交船營運 高雄馬公往返添好行

2022/7/5 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）對於政府推動高雄與澎湖馬公間的新交通船「新台澎輪」案，交通部航港局長葉協隆今天拜會澎湖縣長賴峰偉時表示，新台澎輪將於民國112年8月如期交船營運。

交通部航港局110年7月間與台灣航業公司完成簽約，打造高雄與澎湖馬公間新的交通船「新台澎輪」，預計112年8月交船營運，票價不變但服務更好。

葉協隆今天在航港局船舶組長劉嘉洪、航港局南部航務中心專門委員呂文靜、澎湖縣旅遊處長陳美齡陪同下拜會澎湖縣議會，並到澎湖縣府簡報新台澎輪營運建造案規格、船舶布置、外觀內裝設計及施工進度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉協隆指出，新台澎輪規劃總噸位9980噸，全長119公尺，船寬21公尺，船速22節以上，載客數600人以上中有300個臥鋪、可載84輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃。

賴峰偉表示，往返高雄與馬公間的交通船台華輪船齡已32年，亟需汰換，總統蔡英文視察澎湖時，他向蔡總統爭取台華輪由中央建造營運，獲蔡總統同意定案，並感謝立委楊曜、澎湖縣議長劉陳昭玲及議會支持，新台澎輪案進度才得以順利進行。（編輯：戴光育）1110705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族