提高應屆畢業生職災保障 新北提供1年保險

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府青年局今天宣布，8月將為設籍新北市的應屆畢業生，試辦1年期傷害險、職災保險及實支實付的醫療團體保險，加強青年尋職及初入職場的保障，讓打拚階段青年安心築夢。

新北市府青年局長錢念群在市政會議報告表示，非典型勞務工作愈來愈多，自己也當過SOHO族，能夠在家上班且工作時間自由，也經常騎機車外出，深刻體驗剛畢業找工作的青年，正處於高風險、低保障人生階段。

青年局說，推出「青年，好險有你」試辦計畫，協助青年承擔風險，為設籍新北市的應屆畢業生提供1年期的傷害險、職災保險及實支實付的醫療險，給予非典型職業青年的職災保障。另與勞工局合作，申請加入保險時，也可同步申請就業輔導服務。

職涯發展科股長李光燦接受中央社記者電訪表示，這項保險屬於團體保險，投保的青年不需要繳交保費，年滿15歲至25歲的新北2022年應屆高中職、大學與大專院校畢業生都可參加。

青年局說，8月起至12月31日前，開放1萬個申請名額，新北市提供1年新台幣30萬元保額的傷害險、30萬元職災保險及實支實付1萬元的傷害醫療險。

開辦後，可到青年局官網下載要保文件，填寫完並親自簽名，攜帶本人證件與2022年畢業證書，至新北市29個就業服務據點送件，或郵寄至新北市政府青年局。（編輯：方沛清）1110706