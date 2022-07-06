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台中大甲國道橋下荒蕪地 9月變身運動遊憩公園

2022/7/6 18:16（7/6 18:26 更新）
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台中市大甲區幸福里國道3號橋下一處空地荒蕪多年，民眾盼闢建運動公園，民進黨台中市議員吳敏濟（左2）6日邀集相關單位會勘表示，相關工程預計7月動工，9月可完工，將提供民眾休憩、舉辦活動、親子運動的空間。（吳敏濟提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月6日
台中市大甲區幸福里國道3號橋下一處空地荒蕪多年，民眾盼闢建運動公園，民進黨台中市議員吳敏濟（左2）6日邀集相關單位會勘表示，相關工程預計7月動工，9月可完工，將提供民眾休憩、舉辦活動、親子運動的空間。（吳敏濟提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市大甲區幸福里國道3號橋下原本是一處荒蕪土地，雜草叢生，台中市議員吳敏濟日前爭取市府經費，闢建為運動遊憩公園，預計9月完工，提供民眾運動遊憩的地方。

民進黨籍台中市議員吳敏濟接獲民眾陳情，大甲區幸福里國道3號橋下一處空地，荒蕪多年、雜草叢生，影響環境衛生，更阻礙行車視線，盼能闢建為運動公園。

吳敏濟今天邀集相關單位舉辦會勘表示，去年10月已現地會勘，向市府爭取工程經費新台幣280萬元，後續將由大甲區公所施工，預計7月動工、9月可完工，未來供民眾休憩、舉辦活動、親子運動空間。

大甲區長顏金源表示，此公園闢建基地原本環境髒亂，公所已獲市府補助，高公局也同意土地無償提供使用。

吳敏濟建議，市區許多鐵路高架化後的橋下空間都已做規畫改善，海線有許多高架橋下的閒置土地未活化使用，市府應盡快評估施做對地方有益的建設。（編輯：郭諭儒）1110706

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