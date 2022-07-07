翻車數圈僅受輕傷 蔡易餘參拜廟宇感謝神明庇佑

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）民進黨嘉縣立委蔡易餘昨天發生車禍，座車翻了數圈，人僅受輕傷，昨晚與今早分別前往嘉義朴子配天宮與布袋新塭嘉應廟參拜，感恩神明庇佑，也感謝大家關心，目前無大礙。

蔡易餘昨天發生車禍，在家休息數小時後，當晚即到嘉義朴子配天宮拜媽祖，今早上台北之前，又先回故鄉布袋新塭嘉應廟參拜，感謝神明庇佑，讓他座車上3人都平安。

蔡易餘告訴中央社記者，他到廟宇參拜時，民眾大多知道他發生車禍的事情，都來表達關心，他非常感謝，也有很多人在第一時間臉書（Facebook）留言，祝他平安無事，他都收到了，非常感謝大家。

蔡易餘嘉義縣服務處表示，經過一晚休息，除了手腳擦傷，蔡易餘感覺身體狀況還不錯，並無其他不適，日後將繼續參拜縣內其他廟宇，謝謝眾神保佑。

蔡易餘昨天上午8時許，搭黑色豐田休旅車跑行程，行經太保市嘉168線與台37線路口時，與一輛轎車擦撞，休旅車翻了數圈，因有安全氣囊保護，蔡易餘僅右手肘及右小腿受傷。（編輯：陳仁華）1110707

民進黨立委蔡易餘（前右）6日發生車禍，7日到嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟參拜，鄉親紛紛表達關心、溫馨問候。（蔡易餘提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月7日