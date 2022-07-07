岡山社宅統包工程評選完成 預計4年後完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市政府主辦的岡山大鵬九村社會住宅統包工程，歷經多次流標後，終於在昨天完成廠商評選作業，規劃興建625戶，共4棟地上12層及地下2層建築物，預計4年後完工。

岡山社宅統包工程預算新台幣33.07億元，由市府工務局新工處代辦，去年9月首次公告招標後，因原物料上漲及營建市場缺工影響，發包作業不順利。市府經檢討及調整預算單價後，終於在今年6月底有廠商願意投標。

市府都發局今天發布新聞稿表示，岡山社宅昨天完成廠商評選作業，由宏昇營造公司結合恩典聯合建築師事務所共同投標團隊取得資格，後續完成議約程序後，將啟動工程設計及施工，預計4年後完工。

都發局指出，岡山社宅基地面積1.3公頃，位於87期重劃區內，周圍公園、道路等公共設施均已開闢完成，鄰近省道台1線、國道1號、捷運紅線南岡山站及台鐵岡山站等交通設施，附近有路竹科學園區、本洲工業區、橋頭科學園區等。

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都發局長吳文彥表示，岡山社宅已完成基本設計，規劃興建625戶住宅，共4棟地上12層及地下2層建築物，提供1、2、3房型，以1房居多，低樓層空間規劃日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等設施。

除了岡山社宅順利標出外，吳文彥說，目前還有大寮社宅及前鎮亞灣社宅（第一期）統包工程辦理招標作業中，歡迎廠商踴躍投標，共同參與高雄市社宅建設。（編輯：張芷瑄）1110707