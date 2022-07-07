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竹市吹城市野營風 邀民眾左岸體驗綠色戶外之旅

2022/7/7 16:13（7/7 16:46 更新）
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新竹市政府16日將舉辦「喔野！Camping Day」城市野營體驗，7日舉行宣傳記者會，宣布活動現場將安排野餐、古物市集等，歡迎民眾到左岸水源草原體驗綠色戶外之旅。中央社記者郭宣彣攝 111年7月7日
新竹市政府16日將舉辦「喔野！Camping Day」城市野營體驗，7日舉行宣傳記者會，宣布活動現場將安排野餐、古物市集等，歡迎民眾到左岸水源草原體驗綠色戶外之旅。中央社記者郭宣彣攝 111年7月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市政府將在16日舉辦「喔野！Camping Day」城市野營體驗，市府秘書長陳章賢表示，現場安排有野餐、古物市集等，邀市民來左岸水源草原體驗綠色戶外之旅。

新竹市政府今天為「喔野！Camping Day」城市野營體驗舉辦記者會宣傳，陳章賢致詞表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多人無法出國，選擇戶外踏青露營，國內常態性露營人口增加，露營活動已成新生活熱潮。

市府表示，「喔耶！Camping Day」活動，在7月16日下午3時起，於新竹左岸水源草原登場，此次結合多重元素，現場展出不同種類特色露營車，也有爵士樂、戶外DJ秀等，展現露營各種樂趣。

市府提供新聞資料指出，活動現場也發放限量客製化行李箱貼及紀念拍立得，邀請民眾換上「城市野營風」主題裝扮，一同享受最chill的午後。（編輯：陳仁華）1110707

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