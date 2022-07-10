堅持牽孩子手陪孩子走 彰化校長李政穎獲師鐸獎

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）教育部日前公布師鐸獎得獎名單，彰化縣有3人獲獎，其中彰化文德國小校長李政穎雖在偏鄉擔任校長，仍堅持「牽孩子手、陪孩子走」獲肯定，也期許自己獲獎後莫忘初衷。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，教育部日前公布民國111年師鐸獎獲獎人員名單，彰縣有3名教育人員榮獲殊榮，分別是文德國小校長李政穎、洛津國小附設幼兒園主任施美代及國立彰化高商校長粘淑真；其中，文德國小在校長李政穎帶領下，2015年獲得教育部教學卓越獎佳作、2016榮獲教育部閱讀磐石獎、2017榮獲教育部生命教育特色學校、2020年獲頒典範學校。

文德國小位在彰化縣芬園鄉山區，是縣內海拔高度最高的學校，一至六年級有6班，學生人數約有100人；李政穎接受中央社記者電訪時表示，對教育人員來說，能獲得師鐸獎是無上光榮，聽到消息時也很開心，至於能獲得評審委員青睞的原因，他認為是「牽孩子手、陪孩子走」的理念獲肯定。

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李政穎指出，他認為從事教育工作就是要帶領老師一起陪伴和支持孩子，像是有一些孩子資源比較缺乏，學校就會幫忙引進外部資源協助，也希望孩子從學校畢業時，該有的基本能力都能俱備，踏入社會後更能懂得感恩、惜福及知足。

李政穎說，雖然獲得師鐸獎肯定，但他也期許自己莫忘初衷，不要忘了當初投入教育工作的本心，只要是對孩子好的部分，還是會繼續做下去。（編輯：陳仁華）1110710