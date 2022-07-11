導護志工20年不間斷 邱國霖守護學童獲竹市表揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市政府11日表示，今年表揚73名交通導護英雄，其中，導護年資長達20年以上共有5人，長達10年以上12人，感謝導護志工的付出，讓家長與學童安全多了保障。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市政府今天表示，今年表揚73名交通導護英雄，其中，邱國霖在舊社國小及光華國中擔任導護志工長達20年，不間斷，守護學童上學安全，市府感謝導護志工付出。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，今年表揚73名交通導護英雄，其中導護年資長達20年以上共有5人，10年以上12人，感謝導護志工的付出，讓家長與學童安全多了保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府表示，優導護志工邱國霖長年無私奉獻，在舊社國小及光華國中擔任導護志工長達20年。同為績優導護志工的陳合治，在港南國小及南華國中擔任導護志工，長達15年，她同時也是竹市反毒宣導志工，推動交安及品德教育不遺餘力，為孩童學習的典範。

教育處指出，市府也改善通學環境，強化孩童行的安全，此外，每年辦理交通導護人員安全防護教育研習活動，增進志工專業知能，也為導護志工投保團體意外險，保障執勤期間的安全。（編輯：李錫璋）1110711