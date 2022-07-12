彰縣振興加碼抽百萬青年住宅 2得主傾向改領現金

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化縣府舉辦的振興加碼活動今天舉行最後一次抽獎，縣長王惠美抽出2間百萬青年住宅的得主，打電話恭喜2人；2名得獎者接到電話時都不敢置信，也都傾向改領現金125萬元。

彰化縣政府舉辦「花在彰化、好禮一把抓」彰化振興加碼活動，鼓勵民眾在彰化消費抽獎，今天在彰化市華陽公有零售市場舉辦直播抽獎活動，王惠美、彰化縣議會議長謝典林等人出席，至於活動最大獎為位在彰化伸港鄉的青年住宅，抽中青年住宅的得獎者，也可選擇改領現金新台幣125萬元。

王惠美致詞時說，縣府舉辦振興加碼活動，主要是希望民眾在彰化消費，而縣府統計去年10月至今年6月底活動結束時，登錄消費金額約有127億元，今天來華陽市場抽獎，也是希望提振市場買氣。

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王惠美現場抽出2名百萬青年住宅得主，分別為在彰化市一間加油站消費得獎的鄭女及在彰化大城鄉農會上班的林女，2人接到王惠美打電話通知得獎消息時，都不敢相信自己是幸運兒，林女還反問王惠美是真的嗎？縣府人員則說，事後詢問2名青年住宅得主，2人都傾向改領125萬元。

縣府也發布新聞稿指出，今天抽出的幸運得主，縣府將在2天內發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，得主收到通知後須在30天內拍照上傳身分證、發票或收據等，經核對無誤後，縣府會儘快核發獎項。（編輯：陳仁華）1110712