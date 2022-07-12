落實總統政見 台東兒少福利館動工

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）落實總統蔡英文政見，提升托育能量，衛福部補助經費興建的台東兒少福利館今天動工，館內規畫有托嬰中心、早期療育兒童發展中心、托育資源中心等，預計民國114年完工。

「台東市兒少家庭福利館新建工程」動土祈福典禮，台東縣長饒慶鈴親自出席，立法委員劉櫂豪也獲邀參加。

饒慶鈴致詞表示，為深化台東縣家庭福利服務及品質，建構友善育兒及福利社區化空間，台東縣政府爭取並投入約新台幣8700多萬元經費，選址鄰近台東市更生北路76號，新建台東市兒少家庭福利館。

4層樓的兒少家庭福利館，基地面積為995.43平方公尺，規畫包含公辦民營托嬰中心、早期療育兒童發展中心、托育資源中心等，提供專業完整的福利資源，期盼有效降低危機家庭的發生。

劉櫂豪表示，台東市兒少家庭福利館新建工程」總經費逾8700萬元，他協助爭取前瞻建設計畫特別預算補助5000萬元，盼能友善台東育兒環境，打造台東成為一個適合結婚生子的好地方，促進區域均衡發展。

劉櫂豪進一步說明，衛福部為落實總統「強化社會安全網」宣示，擬訂「前瞻基礎建設計畫－少子化友善育兒空間建設－建構0至2歲兒童社區公共托育計畫」，並於計畫第三期經費核定補助台東縣5000萬元辦理「新建台東市兒少家庭福利館」計畫，規畫於更生北路國有地興建4層樓兒少家庭福利館，友善台東育兒環境。（編輯：黃世雅）1110712