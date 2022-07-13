高雄母子掛苦命看板行乞 社會局：均領補助持續關懷

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄一對母子在夜市行乞，還自製苦命看板吸引路人捐錢，社會局指出，母子均領有低收身障補助，且多家慈善單位也曾救助，目前生活無急難需求，社工將持續關懷服務。

高雄市一對母子在市區夜市行乞，由一名40幾歲男子推著六旬揹尿袋、坐輪椅的母親，「苦命」看板上甚至自述患有聽障，且婆婆住院急需用錢，吸引不少路人掏錢捐助。

不過，高雄市政府社會局無障礙之家主任黃慧琦接受媒體聯訪表示，經查母子二人在小港區租屋居住，且均領有低收入戶身障補助，多家慈善單位也曾提供補助款與物資持續救助，目前全家主要靠補助款維生。

黃慧琦說，身障個管社工曾訪視協助個案就業，並安排就服員3度訪談，但個案家庭均無就業及改變意願；在夜市行乞也是個案母親主張所為，並未遭集團控制或脅迫，全家生活目前無特殊危難情況。

黃慧琦指出，個案母親所掛看板敘述聽障、須至醫院照顧婆婆或沒錢吃飯等，經社工家訪確認均無其事，後續將持續溝通關懷，提供適當服務。（編輯：陳仁華）1110713