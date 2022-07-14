新北兒童藝術節29日登場 「怪獸宇宙」為主題

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2022新北市兒童藝術節29日起將在新北市民廣場熱鬧展開，今年以「怪獸宇宙」為主題，並與障礙跑競賽「斯巴達小勇士賽」合作推出兒童專屬挑戰，引領孩童透過體育競技學習冒險自主精神。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）2022新北市兒童藝術節將於29日起在市府市民廣場登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，與斯巴達小勇士賽合作，推出專屬於兒童的挑戰，透過體育競技學習冒險自主的精神。

副市長謝政達今天出席新北兒童藝術節記者會表示，兒童藝術節邁入第14年，累積參與人次超過500萬人，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改採全線上模式。今年以「怪獸宇宙」為題推出實體及線上活動，透過宇宙的廣闊象徵藝文展演的多元可能。

文化局表示，活動規劃表演節目、體育競技、藝術裝置、互動體驗、電影欣賞、線上課程等多元節目；「冒險星球」為今年首次與障礙跑競賽「斯巴達小勇士賽」合作，推出包括射箭、平衡木、攀爬在內的9道挑戰關卡，透過體育競技學習冒險自主的精神。

「泡泡星球」是大型泡泡藝術裝置，結合定時泡泡聲光秀及砂礫坑、鞦韆等設施。7月30日還將結合金音獎得主的搖滾樂團、現代舞實驗團體，共同打造跨界大型泡泡派對。

「舞動星球」則規劃10天的表演節目，由舞鈴劇場帶來「生命之光」劇碼開幕；紙風車劇團帶來改編自經典台灣漫畫的「諸葛四郎」劇碼，希望讓孩子從戲劇中感受俠義主題。

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文化局表示，府中15與傳承創新文教事業合作，搭配兒藝節怪獸宇宙主題，推出「怪獸宇宙x探索銀河15號」線上夏令營，分為動畫貼圖設計及影片剪輯創作等2大主題，讓孩童逐步從主題發想、角色創作、完成貼圖設計，或擬定腳本、拍攝及後製剪輯影片，讓孩子發揮創意巧思並學習使用軟體。

文化局表示，兒藝節每天都很精采，市民廣場還有豐富好玩的藝術裝置等待探索，今年也與遠雄文教公益基金會、新北市玩具銀行合作推出體驗活動，相關訊息可上活動官網或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1110714