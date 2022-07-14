視察鳳山市政建設 陳其邁：民眾在乎的事全力去做

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高雄市工務局辦理鳳山日照社福多功能中心新建及自強公園改造工程，市長陳其邁（前左2）14日下午前往視察工程進度，也感謝議員不分黨派支持市政建設。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高市府將改造鳳山區自強公園並設置日照社福多功能中心，市長陳其邁下午視察工程時表示，鳳山日照社福多功能中心可提供全面式長照與兒福服務，感謝議員不分黨派支持市政建設。

高雄市政府工務局辦理鳳山日照社福多功能中心新建及自強公園改造工程，陳其邁說，這是當地議員及居民都非常關心的建設，將整合托幼、日照等服務，照顧周邊長輩及小朋友，也感謝鳳山區議員不分黨派共同支持。

陳其邁說，民眾在乎的市政建設，不分黨派、族群，市府都會全力去做，包括眷村道路、公園等基礎建設，也都由市府來做；對於爭取選舉連任，陳其邁說，現階段仍是市政優先，希望早日完成各項工程，提供市民最好照顧。

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩提出的反霸凌政策，陳其邁不願多談，僅強調昨天教育局已有清楚說明，今天主要是關心日照社福多功能中心等工程進度。

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工務局表示，日照社福多功能中心為地上3層複合式建築，工程經費約新台幣1億9500萬元，未來將可提供日間照顧中心、失智社區服務據點、社區大學、大型會議室、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、公共托嬰中心、社區照顧關懷據點等多項社福及公共服務設施，預計11月完工。

自強公園面積約1.26公頃，透過都市計畫回饋贈與模式，由國防部捐贈土地辦理公園改造，改造經費約1358萬元，預計9月完工；工務局表示，公園周邊過去為眷村聚落，透過土地重劃、重新規劃街廓，公園周邊將發展為新興住宅區。（編輯：陳仁華）1110714