台東縣府涉弊案連環爆 饒慶鈴叮嚀員工先正己

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府3局處人員涉弊案，1人收押、1人交保。台東縣長饒慶鈴勗勉縣府同事「廉能政府應先正己」，她說，近3年廉政署績效考評台東縣政府均名列群組第一。

台東縣政府教育處、建設處及衛生局人員涉弊案，從6月底開始陸續遭廉政署、調查局東機組、調查局台東縣調查站偵辦，引起外界關注。

台東縣政府國際發展及計畫處新聞傳播科長林俐志今天接受中央社記者訪問表示，台東縣政府昨天舉行7月分縣務會議，政風單位特別提出報告，饒慶鈴也做出回應。

他說，饒慶鈴在會中表示台東縣政府這3年在法務部廉政署年度績效考評各項廉政業務都列群組第一，可見縣政府的廉政治理可受公評。

他指出，饒慶鈴鼓勵縣府同仁持續保持正向積極，並重申廉能的政府應先正己而後正人，維持自身清廉正直才能獲得認同，有廉潔且積極任事的公務員，才能營造效能政府與誠信社會，施政作為才會受到民眾的信賴。

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台東縣政府政風處專案報告表示，目前3案可歸納為採購案件、經費核銷及申請補助等類型，各單位應留意承辦同仁工作及生活情形有無異常，對於已充分授權工作項目，仍應定時檢視、管制及抽查，並適時辦理職務輪調。

政風處指出，台東縣府近年（民國108至110年）在法務部廉政署年度績效考評結果，均名列群組第一，考評項目包括各項廉政業務，顯見台東縣廉政治理成效與日俱進。（編輯：戴光育）1110715