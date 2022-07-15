斯文里三期社宅1樓瓦斯管線設室內 柯文哲允改善

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北15日電）台北市議員陳怡君在議會質詢表示，斯文里三期社會住宅1樓店面瓦斯表及管線設室內，且無對外窗等狀況，恐有公共安全疑慮。台北市長柯文哲今天允諾會改善。

柯文哲下午率台北市政府官員赴北市議會進行第2天施政報告，民進黨籍北市議員陳怡君質詢，接獲陳情，由北市府推動公辦都市更新案斯文里三期社宅，2樓以上瓦斯表及管線是設在外側，但1樓店面瓦斯表及管線卻裝在屋內，住戶擔憂恐引發公安疑慮。

陳怡君說，1樓店面坪數僅11坪，又無對外窗，加上警報器未與物管中心連接，住戶擔憂，若發生瓦斯外洩，可能無人知曉，影響所有住戶安危。

陳怡君表示，另有住戶提到，原本申請1樓店面的格局是長條形，但驗屋時發現被改為三角形狀，經詢問才知是因停車場車道空間不夠，導致格局遭改，這樣作法恐犧牲住戶權益，要求北市府檢討。

柯文哲答詢，關於1樓瓦斯表及管線社在屋內狀況會改善，至於店面格局被更改，將以專案方式處理，並笑稱後續若有社會住宅需要驗收，會找議員前往現場勘驗。

北市都發局表示，北市斯文里三期基地位於大同區大龍街91巷10號及12號，原為斯文里三期整宅，民國107年由北市府擔任實施者，基地面積為3219平方公尺，規劃為地下3層、地上13層，111年1月完工、4月間交屋，私有戶共196戶、116戶當社會住宅對外招租。（編輯：方沛清）1110715