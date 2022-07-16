金門酒廠契作高粱 台南鹽水機耕隊成立採收

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（中央社記者張榮祥台南16日電）配合建立金門酒廠釀酒高粱供應鏈，台南市鹽水區參加契作新品種「台南8號」高粱計畫，雜糧機械耕作隊今天成立，同時進行機械採收示範，分享高粱栽培過程。

行政院農業委員會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、金門縣副縣長李增財、金酒公司董事長黃怡凱等人，今天出席「鹽水區雜糧機械耕作隊成立暨高粱採收觀摩會」，且主持機耕隊成立儀式，進行採收示範。

此外，觀摩會現場更讓眾人品嚐高粱酒，分享高粱栽培過程，展示高粱真空播種機、聯合收穫機及曳引機等，以智慧自動化機械提供代耕服務，減少碳排，讓農業更永續。

黃偉哲表示，高粱耕作增加農民收入，省水省肥，促進嘉南平原收成，農民、金酒公司及節約用水「三贏」。

台南市學甲區及鹽水區曾於70年代至90年代栽種高粱，後因品質與末端通路等問題而喊停。台南市政府輔導學甲區、鹽水區農會參與金門酒廠「原產台灣、金釀高粱」契作新品種「台南8號」高粱計畫，預定種植面積逾500公頃，占全國種植總面積近5成。

台南市政府發布新聞稿指出，種植高粱有節水、耐旱、省工、抗淹、少農藥肥料等優點，相較於水稻，每公頃節水1萬公噸。

市府鼓勵休耕地與水稻田轉作，推動一期作種高粱，二期作種硬質玉米，再透過智慧自動化機械省工，輪作也可降低病蟲害、省農藥與肥料，以提升國內雜糧自給率，穩定金門酒廠高粱供貨來源。（編輯：謝雅竹）1110716