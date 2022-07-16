桃園閩南文化節千人活動 3黨市長參選人皆到場

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2022桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」16日傍晚在桃園市政府前廣場舉辦，桃園市長鄭文燦（前左）、國民黨桃園市長參選人張善政（前左3）、民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前右）同台出席。中央社記者葉臻攝 111年7月16日

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園閩南文化節系列活動今天傍晚舉辦，有近千人參加。國民黨、民眾黨和民進黨的桃園市長參選人也相繼出席、與地方人士互動。桃園市長鄭文燦說，文化是城市資產，盼保留並創新。

2022桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」，今天傍晚在桃園市政府前廣場舉辦，現場有包括在地宮廟、學校、社區團體等超過千人的表演團隊。

鄭文燦和國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨桃園市長參選人賴香伶相繼抵達會場，在觀賞完演出後一同合影，張善政和賴香伶也各自與現場的表演團隊、地方人士交流互動。

民進黨桃園市長參選人林智堅則在張善政、賴香伶離開後才抵達，並與鄭文燦一同觀看演出、接受媒體聯訪。媒體詢問，今天這場活動並不在林智堅的公開行程當中，選擇最後才抵達，是否是為了避開張善政和賴香伶。

林智堅表示，他今天的行程很多，並沒有每一個都公開，外界不用多做文章，今天這場活動本來就是在預定的行程當中，上週他也有出席相關表演活動，未來選前這100多天，他也會勤跑基層、參與更多桃園市政府辦理的活動。

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鄭文燦則說，這場活動是桃園市政府主辦，各黨的市長參選人都來了，「來者是客、待之以禮」，也都沒有上台致詞，都是來表達關心、支持，這部分他的作法也是一樣的。

鄭文燦也說，桃園閩南文化節活動先前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年疫情收斂，大家都期盼能恢復；桃園是台灣的縮影、文化多元，文化是城市的資產，希望能保留、創新，讓市民共享。（編輯：張銘坤）1110716

2022桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」16日傍晚在桃園市政府前廣場登場，現場有包括在地宮廟、學校、社區團體等超過千人表演團隊，熱鬧滾滾。中央社記者葉臻攝 111年7月16日

國民黨桃園市長參選人張善政（舉手者）16日出席2022桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」，與現場表演團隊、地方人士交流互動。中央社記者葉臻攝 111年7月16日

民進黨桃園市長參選人林智堅（前左）16日在桃市府前出席2022桃園閩南文化節系列活動，參觀表演團隊精彩演出，並聽取市長鄭文燦（前右）介紹活動內容。中央社記者葉臻攝 111年7月16日