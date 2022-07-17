長者接種疫苗送禮券及快篩 桃市府提醒31日截止

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市府今天指出，年滿65歲（原住民滿55歲）以上長者接種COVID-19疫苗可獲得新台幣500元禮券、2劑快篩試劑的措施，將在7月31日截止，未完成接種的長者要把握機會。

桃園市政府發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心公布桃園市今天新增2607例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，相較昨天疫情單日下降2.03%，其中65歲以上個案占8.01%、18歲以下個案占20.47 %；全國呈現緩步下降趨勢，顯示疫情已逐漸收斂。

桃園市府指出，國內COVID-19疫情持續，國際Omicron新型變異株也對社區造成威脅，接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法。

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桃園市府後續將評估接種狀況，再推出接種專案，尚未完全接種疫苗的市民，盡速完成接種，保護自身及親友健康。

桃園市府呼籲民眾，除盡速完成疫苗接種外，也要落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠或高感染傳播風險場域，若有相關症狀或接觸史時盡快進行快篩，早期發現評估抗病毒藥物治療，以降低重症機率。 （編輯：戴光育）1110717