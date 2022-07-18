岡山大鵬九村社宅625戶動土 預計115年底完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄市政府推動興建岡山區大鵬九村社會住宅，今天舉行動土典禮，預計興建625戶，115年底完工。高雄市長陳其邁並宣布，增額租金補貼即日起受理申請，預計增加1萬戶市民受惠。

「高雄市岡山區大鵬九村社會住宅新建統包工程」動土典禮上午舉行，陳其邁出席表示，大鵬九村社宅包含運動中心、幼兒園等空間，適合全年齡使用。

陳其邁表示，經盤點公有地、市有地，高雄市社宅數量目標將從1萬500戶擴大到1萬2000戶，地點均選在交通便利處，如大寮捷運站附近、亞洲新灣區等，提供最好、最舒適的社宅，滿足市民居住需求。

陳其邁還說，為保障市民居住權，除推動社宅，市府也擴大辦理租金補貼，即日起開始受理申請，預計增加1萬戶市民受惠，經費將於10月核撥入帳。

高雄市工務局表示，岡山區大鵬九村社會住宅選定高雄市岡山區劉厝段為興建基地，基地面積1萬2988平方公尺，工程經費約新台幣33億721萬元，預計民國115年底完工。

工務局指出，大鵬九村社宅將興建4棟地下2層、地上12層建築物，共625戶，並規劃幼兒園、社區照顧關懷據點、日間照顧關懷據點、社區全齡運動中心等，周邊鄰近捷運紅線南岡山站、橘線、環狀輕軌站點及未來台鐵共構岡山車站。

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天在臉書發文，質疑陳其邁到了選舉才到各地踩點，陳其邁接受媒體聯訪時說，今天關心大鵬九村社宅施工，市民有需要的地方，就是市府服務要到的地方，他努力拚市政，解決市民問題。（編輯：郭諭儒）1110718