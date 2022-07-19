花蓮鳳林百鬼夜行祭 號召扮鬼路跑嚇走疫情

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花蓮鳳林鎮舉辦「菸樓迷路．百鬼夜行祭」已邁入第11年，將扮鬼踩街改為扮鬼路跑，主辦單位以「趣病鬼」為主題，號召眾多妖怪一起把COVID-19疫情嚇跑。圖為往年活動情形。中央社記者李先鳳攝 111年7月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮鳳林鎮每年舉辦「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」已邁入第11年，今年將扮鬼踩街改為扮鬼路跑，主辦單位以「趣病鬼」為主題，號召眾多妖怪一起把COVID-19疫情嚇跑。

主辦單位指出，傳說在深夜無人時，會有千奇百怪的鬼怪在大街上遊行，人稱「百鬼夜行」。每年農曆7月鬼門開的首個週六，鳳林北林千人扮鬼大遊行、鬼屋熱鬧登場，今年將於7月30日下午展開。

「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」2012年由北林三村社區發起，以北林日本移民村與菸樓為文化基底，用趣味的創意裝扮踩街、鬼畫符競賽等，打造慶祝活動。

北林三村社區發展協會理事長李美玲告訴中央社記者，北林三村社區是日本移民村，當時盛行種植經濟作物菸葉，村內至今仍保留許多菸樓，但廢棄老舊菸樓有許多鬼怪傳說，因此呼應農曆7月（民間俗稱鬼月）舉辦「菸樓迷路‧百鬼夜行祭」。

過去2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改以靜態主題展方式呈現。近期疫情趨緩，以「趣病鬼」為主題，盼大家都百毒不侵，當天還安排好食慢市集、精靈晚會、扮鬼打卡、鬼屋體驗等。

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李美玲表示，近期國內運動風潮盛行，加上看到彰化田中舉辦結合農產品的路跑活動，因此轉型為結合妖怪的路跑，分為5公里、2公里和散步組，目前報名已有500、600人，也歡迎未報名的民眾一起來「散步」，參加這場夏日盛宴。

報名參加路跑的潘雙荑說，對路跑有興趣，曾經參加過很多地方舉辦的路跑活動，這次是朋友推薦，加上5年前也參加過百鬼夜行活動，覺得很有趣，期待這次可以看到大家發揮巧思的裝扮一起跑步。（編輯：郭諭儒）1110719

花蓮鳳林鎮「菸樓迷路．百鬼夜行祭」過去2年受到COVID-19疫情影響，改以靜態主題展方式呈現，2022年將扮鬼踩街改為扮鬼路跑，7月30日下午登場。圖為往年活動盛況。中央社記者李先鳳攝 111年7月19日