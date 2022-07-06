亞洲的地獄與幽魂 Cosplay午夜場鬼月登場

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因應農曆鬼月到來，台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」宣布推出Cosplay午夜專場。（圖取自facebook.com/TainanArtMuseum）

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」開展後擠爆，因應農曆鬼月到來，宣布推出3場百鬼漫遊的Cosplay午夜專場，盼以亞洲幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人等西方猛鬼先暫離。

南美館今天中午在臉書（facebook）宣布推出破地獄—「亞洲的地獄與幽魂」之百鬼漫遊Cosplay午夜專場，讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄。

Cosplay場開設3場，時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7月30日舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。

Cosplay場，每場150組、每組2名，共300人；必須以組為單位報名，以亞洲的幽魂鬼怪為主題，吸血鬼、狼人、活屍等西方猛鬼們先暫離。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du qu ai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，6月25日至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，涵蓋台灣當代藝術家作品，及鬼片電影導演姚鳳磐等在地鬼怪的電影海報。

「亞洲的地獄與幽魂」特展公布後引來極大關注，館方網站一度被塞爆當機，正反兩面論戰發酵，有人認為特展怪力亂神，要求停辦，但也有人力挺，網路社群出現不少相關討論。（編輯：郭諭儒）1110706