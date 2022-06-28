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南美館亞洲地獄幽魂展 發號碼牌分流人潮見效

2022/6/28 14:06（6/28 14:21 更新）
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台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」28日起至30日採分時段發號碼牌分流參觀，排隊人潮減少。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月28日
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」28日起至30日採分時段發號碼牌分流參觀，排隊人潮減少。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月28日
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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展自25日開展後每天吸引大批人潮，館方決定今天起至30日採分時段發號碼牌分流參觀，館外排隊人潮稍減，7月1日起採預約參觀。

台南市美術館昨晚在官方臉書粉絲專頁發出公告指出，因應展場觀展品質，控管館內容留人數，並減少排隊時間，今天起至30日調整為分時段、分流參觀，每場次參觀時間為55分鐘，每日上午9時30分起於南美館2館友愛入口處發放當日參觀號碼牌，須依領取號碼牌時段入場參觀，於時段內可重複進出，逾時不開放觀看此展，但仍可參觀館內其他展覽。

台南市美術館指出，每天分8個時段，每時段開放300個名額，每人限領1張（嬰幼兒也列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止，領取號碼牌後須在參觀時段前30分鐘完成購票，建議民眾可先到1館購票，順便可參觀1館展覽。第1梯次上午10時至10時55分，以此類推，每梯次300人、一天8個時段共2400人。

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上午開館營運前雖有不少民眾在館外排隊，但採發放號碼牌措施後，拿到號碼牌的人可先離開，排隊人潮已快速消化。台南市美術館指出，「亞洲的地獄與幽魂」展7月1日起將採預約參觀，詳細預約方式將再另行公告。

另外，位於南美館5樓的咖啡館南美春室The POOL，今天起配合這次特展推出展期限定飲品「孟婆湯–芒果冰搖美式」，強調剛喝時會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散，引來不少網友議論，有網友開玩笑說「喝之前要記得先付帳，以免喝了就忘。」（編輯：孫承武）1110628

台南市美術館5樓的咖啡館南美春室The POOL，28日起配合「亞洲的地獄與幽魂」展推出展期限定飲品「孟婆湯–芒果冰搖美式」。（南美春室The POOL提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月28日
台南市美術館5樓的咖啡館南美春室The POOL，28日起配合「亞洲的地獄與幽魂」展推出展期限定飲品「孟婆湯–芒果冰搖美式」。（南美春室The POOL提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月28日
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