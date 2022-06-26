網友P圖展品殭屍被推倒 南美館保留追訴假訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展吸引大批參觀人潮，26日社群網站出現展品殭屍被推倒的合成照片，館方澄清是假訊息，展品安然無事。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展昨天開展，連2天出現大批參觀人潮，但今天社群網站出現展品殭屍被推倒的合成照片，館方澄清「展品都好好的」，對假訊息保留追訴權。

今天下午有網友在社群網站發文「人員：抱歉喔～這個妳要買回去喔」，並配合一張南美館展品殭屍被人推倒的合成圖片，雖在發文中聲明不是真的，圖片靈感來自日前曾登上新聞版面的香港小孩公仔推倒事件，純屬娛樂，並提醒家長，任何展覽都要注意小孩狀況，但圖片仍引發爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市美術館資源開發部專員吳岱芳下午接受媒體聯訪表示，館方人員下午收到相關訊息後相當震驚，也立即查證確認展場中展品安然無事，全都好好的在原來地方供人觀賞，網路上流傳的照片經後製合成，館方並已詢問過警方，確認此事有散布假訊息嫌疑，不排除保留追訴權。

吳岱芳表示，此次展覽是台南市美術館與法國凱布朗利博物館合辦，這樣的照片與貼文可能會讓法國方面誤以為展品遭到損傷，對後續保險與賠償相關問題造成困擾，同時也影響台灣國際形象，讓大家覺得在台灣看展品質不好，希望民眾不要隨意以身試法，也不要輕易被網路假訊息誤導。（編輯：陳仁華）1110626