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南美館亞洲地獄與幽魂展夯 調整動線分流人潮

2022/6/26 15:25（6/26 15:46 更新）
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台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，26日為開展第2天，吸引大批人潮在館外排隊等待進場參觀。中央社記者楊思瑞攝 111年6月26日
台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，26日為開展第2天，吸引大批人潮在館外排隊等待進場參觀。中央社記者楊思瑞攝 111年6月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市美術館與法國凱布朗利博物館合辦「亞洲的地獄與幽魂」展，昨天開展首日吸引近7000人看展，還曾暫停售票以控管人潮，館方今天實施入場分流及動線調整，參觀狀況順暢。

開展前就在網路上引發熱議的「亞洲的地獄與幽魂」展，昨天開展後果然吸引大批人潮，兩度因入館人數超過容留上限暫停售票，最後晚場也在7時15分後不再開放入場，館方統計昨天共引來6861人入館。

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南美館資源開發部專員吳岱芳今天告訴中央社記者，因為大部分參觀者都要進同樣幾個展間，導致參觀動線排隊較不順場，經昨晚開會討論後，今天將參觀動線進行調整，並實施電子票券與現場購票分流措施，持電子票券者不換發實體票，改採電子核對後在手部蓋章入場，入館就順暢許多。

吳岱芳表示，上午開館前還有不少民眾在門口排隊，但因動線改善，且部分展間在人潮較多時會暫時實施參觀時間限制，入館人潮消化較快，未再實施暫停售票進行管控，但考量一直有觀眾排隊，預計於下午3時30分停止售票，並不再開放入場，電子票券入場最後時間為4時30分，今天閉館時間為下午6時。（編輯：陳仁華）1110626

台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，26日為開展第2天，仍吸引大批參觀人潮，館方調整參觀動線，引導民眾看展。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月26日
台南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展，26日為開展第2天，仍吸引大批參觀人潮，館方調整參觀動線，引導民眾看展。（台南市美術館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月26日
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