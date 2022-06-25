人比鬼多 南美館亞洲地獄幽魂展夜間場擠爆

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台南市美術館2館特展「亞洲的地獄與幽魂」25日登場，現場人潮擠爆，館方二度暫停售票，至晚間6時夜間場重啟銷售，南美館特別準備1000個台灣首廟天壇的香灰平安符，隨票贈送給觀展者壓驚。（台南市美術館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市美術館2館「亞洲的地獄與幽魂」今天開展擠爆，二度暫停售票，晚上6時重啟售票又送平安符壓驚，但許多人攜家帶眷夜間觀展，毫不忌諱，現場如網友所說「人比鬼多」。

南美2館「亞洲的地獄與幽魂」今天上午10時開展，購票進場者大排長龍，逼得館方限定4個展間觀展人數，每個展間50人，也就是一次最多200人同時在場，但因觀展人潮超出預期，館方二度宣布暫停售票，管控人潮，尤其是有3尊穿著清朝蟒袍人偶的H展間，更罕見地限制觀展時間。

被視為挑戰膽量的夜間場，今晚6時重啟售票，即使場館所在的中西區傍晚一度下起大雨，還是擋不住蜂擁而至的人潮，許多家長帶著小朋友入場，小朋友也很開心地說：「很可愛啊，一點都不可怕」。

不過，南美館還是很貼心地準備1000個台灣首廟天壇的香灰平安符，隨票贈送給觀展者壓驚。台南市長黃偉哲也特地在臉書（facebook）公布送平安符的訊息。

今晚是「亞洲的地獄與幽魂」特展夜間場首場，時間是晚上6時至9時，因在展覽網路掀起波瀾，不少人專程從外縣市開車到南美館觀展，下午3時30分重新售票時，排隊人潮一度堵住停車場入口。

對於宗教信仰文化和怪力亂神的正反兩面論戰，一名來自高雄的遊客說，這是藝術展覽，若是有人忌諱，不要來看就好了。另名遊客也表示，看展根本不需要護身符，當成純粹的宗教特展就行。

館方人員也私下透露，「亞洲的地獄與幽魂」特展訊息公布後，網路論戰瞬間「歪樓」，館方從未說過殭屍展等字眼，這是藝術文化，但尊重眾人想像及言論的自由。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac, Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今天起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出。

這場特展包含日本、泰國與中國的傳奇鬼怪和地獄觀念，巡迴台灣展出，增添台灣文化角度，涵蓋台灣當代藝術家作品，及鬼片電影導演姚鳳磐等在地鬼怪的電影海報。（編輯：郭諭儒）1110625